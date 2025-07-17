https://ria.ru/20250717/dnr-2029596689.html

Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ

Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025

Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ

Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:41:00+03:00

2025-07-17T02:41:00+03:00

2025-07-17T02:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР, рассказали РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава". "Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон. По информации от пленного, где у них стоянка", - сообщил "Сава". По его словам, удар FPV-дрона обездвижил украинский танк, и пехотинцы взяли в плен танкиста. "Пехота допросила его, тут же передала всю информацию, и оперативно отработали", – добавил "Сава".

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность