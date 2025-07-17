https://ria.ru/20250717/dnr-2029596689.html
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ
Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:41:00+03:00
2025-07-17T02:41:00+03:00
2025-07-17T02:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР, рассказали РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава". "Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон. По информации от пленного, где у них стоянка", - сообщил "Сава". По его словам, удар FPV-дрона обездвижил украинский танк, и пехотинцы взяли в плен танкиста. "Пехота допросила его, тут же передала всю информацию, и оперативно отработали", – добавил "Сава".
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ
Показания пленного помогли уничтожить танковый батальон ВСУ в районе Русина Яр