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Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:41 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/dnr-2029596689.html
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ
Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:41:00+03:00
2025-07-17T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР, рассказали РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава". "Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон. По информации от пленного, где у них стоянка", - сообщил "Сава". По его словам, удар FPV-дрона обездвижил украинский танк, и пехотинцы взяли в плен танкиста. "Пехота допросила его, тут же передала всю информацию, и оперативно отработали", – добавил "Сава".
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный танкист помог разгромить целое подразделение ВСУ

Показания пленного помогли уничтожить танковый батальон ВСУ в районе Русина Яр

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Показания пленного украинского танкиста помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР, рассказали РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава".
"Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон. По информации от пленного, где у них стоянка", - сообщил "Сава".
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По его словам, удар FPV-дрона обездвижил украинский танк, и пехотинцы взяли в плен танкиста.
"Пехота допросила его, тут же передала всю информацию, и оперативно отработали", – добавил "Сава".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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