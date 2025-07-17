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В Белгороде осудили ученого за хищение 14 миллионов рублей

В Белгороде осудили ученого за хищение 14 миллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2025

В Белгороде осудили ученого за хищение 14 миллионов рублей

Директор НИИ материаловедения и инновационных технологий БелГУ Рустам Кайбышев, предоставивший ложные сведения о проведенных исследованиях и растративший 14... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:27:00+03:00

2025-07-17T13:27:00+03:00

2025-07-17T13:27:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Директор НИИ материаловедения и инновационных технологий БелГУ Рустам Кайбышев, предоставивший ложные сведения о проведенных исследованиях и растративший 14 миллионов рублей, получил 2,5 года колонии за мошенничество с госфинансированием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "Приговором Свердловского районного суда Белгородской области 62-летний директор Центра Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также постановлено возместить причиненный ущерб в размере 14 млн рублей", - говорится в сообщении УФСБ. Как установили сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным СУСК, в 2017–2018 годах Кайбышев, используя служебное положение, предоставил Минобрнауки ложные сведения о выполнении научных исследований в области автомобильного транспорта. На основании этих данных вуз получил 14 миллионов рублей из федерального бюджета. "Фактически условия предоставления субсидии не выполнены, денежные средства ученым израсходованы по собственному усмотрению", - говорится в Telegram-канале областной прокураты. По данным СУСК, для возмещения ущерба и исполнения приговора наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество осуждённого. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе УФСБ уточнили, что Кайбышев с 26 июля 2022 года находился под подпиской о невыезде, в зале суда он был взят под стражу. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали РИА Новости, что до вступления приговора в силу ученый будет находиться в СИЗО, где каждый день засчитывается за полтора в срок отбывания наказания в колонии. Как указано на сайте вуза, Рустам Кайбышев — директор НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук, профессор. По версии исследовательского портала Research.com, в 2023 году ученый занимал 6-е место в России и 3894-е место в мире. Его достижения включают 13 567 цитирований и 475 публикаций.

https://ria.ru/20250225/uchenyj-2001422892.html

https://ria.ru/20250204/delo-1997291479.html

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происшествия, россия, белгородская область, белгород