https://ria.ru/20250717/diplomatiya-2029593223.html
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:45:00+03:00
2025-07-17T01:45:00+03:00
2025-07-17T01:45:00+03:00
в мире
россия
индия
китай
андрей руденко
брикс
рик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_48c918c896b3d5c957e82b342d8238c9.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко газете "Известия". "Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно. В этой связи мы ожидаем, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК — конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате", - сказал Руденко "Известиям".
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
россия
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7f953f89f3b569149a0d1001330fc959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, китай, андрей руденко, брикс, рик
В мире, Россия, Индия, Китай, Андрей Руденко, БРИКС, РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК
Замглавы МИД Руденко: Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о работе в РИК