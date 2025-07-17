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Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК - РИА Новости, 17.07.2025
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01:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/diplomatiya-2029593223.html
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:45:00+03:00
2025-07-17T01:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко газете "Известия". "Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно. В этой связи мы ожидаем, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК — конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате", - сказал Руденко "Известиям".
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в мире, россия, индия, китай, андрей руденко, брикс, рик
В мире, Россия, Индия, Китай, Андрей Руденко, БРИКС, РИК
Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в РИК

Замглавы МИД Руденко: Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о работе в РИК

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко газете "Известия".
"Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно. В этой связи мы ожидаем, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК — конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате", - сказал Руденко "Известиям".
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В миреРоссияИндияКитайАндрей РуденкоБРИКСРИК
 
 
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