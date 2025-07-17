https://ria.ru/20250717/delo-2029630654.html

Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот"

Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот" - РИА Новости, 17.07.2025

Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот"

Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот", передает... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:13:00+03:00

2025-07-17T10:13:00+03:00

2025-07-17T15:04:00+03:00

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лефортово

дело о хищениях в парке "патриот"

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ОДИНЦОВО, 17 июл — РИА Новости. Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу. Шестеров согласился на особый порядок принятия судебного решения и полностью признал вину. Он также частично возместил ущерб, переведя по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот".Фигурант утверждает, что не получил от мошенничества никакой выгоды, а лишь следил за стройкой на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова.Прокурор попросил приговорить Шестерова к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, а также лишить воинского звания и госнаград.Детали расследования

https://ria.ru/20250717/popov-2029646049.html

https://ria.ru/20250707/arslanov-2027738382.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), патриот, павел попов (генерал), лефортово, дело о хищениях в парке "патриот"