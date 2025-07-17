Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот"
Генерал Шестеров полностью признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
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ОДИНЦОВО, 17 июл — РИА Новости. Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу. Шестеров согласился на особый порядок принятия судебного решения и полностью признал вину. Он также частично возместил ущерб, переведя по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот".
Фигурант утверждает, что не получил от мошенничества никакой выгоды, а лишь следил за стройкой на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова.
Прокурор попросил приговорить Шестерова к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, а также лишить воинского звания и госнаград.
Шестеров уволен в запас в звании генерал-майора.
Детали расследования
- По данным следствия, в 2022-2024 годах Шестеров, а также бывший замминистра обороны Павел Попов и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполнении на объекте строительных работ и похитили более 25 миллионов рублей.
- В 2022 году на эти деньги Попов поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в парке "Патриот".
- Шестерова и Ахмедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Дело последнего рассматривают в особом порядке, он полностью признал вину и возместил Минобороны ущерб в 500 тысяч рублей.
- Расследование уголовного дела Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается. Его считают организатором преступной группы.
- Минобороны и парк "Патриот" потребовали взыскать с фигурантов солидарно более 18 и семи миллионов рублей соответственно.