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ВС России освободили Дегтярное в Харьковской области
ВС России освободили Дегтярное в Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России освободили Дегтярное в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Дегтярное в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:44:00+03:00
2025-07-17T12:44:00+03:00
2025-07-17T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Дегтярное в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России освободили Дегтярное в Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении Дегтярного в Харьковской области