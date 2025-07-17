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Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами
Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами - РИА Новости, 17.07.2025
Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами
По завершении процесса обменов телами военных надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:47:00+03:00
2025-07-17T12:47:00+03:00
2025-07-17T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По завершении процесса обменов телами военных надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Предстоит еще завершить процесс обменов (телами военных России и Украины - ред.). Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться (с датой третьего раунда переговоров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами
Песков: после обмена телами надо определить дату новой встречи РФ и Украины