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Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами

Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами - РИА Новости, 17.07.2025

Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами

По завершении процесса обменов телами военных надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:47:00+03:00

2025-07-17T12:47:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По завершении процесса обменов телами военных надо будет определяться с датой третьего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Предстоит еще завершить процесс обменов (телами военных России и Украины - ред.). Досогласования проводятся. Это в исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться (с датой третьего раунда переговоров - ред.)", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире