https://ria.ru/20250717/danija-2029598177.html

В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России

В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России - РИА Новости, 17.07.2025

В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России

Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:10:00+03:00

2025-07-17T03:10:00+03:00

2025-07-17T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО… Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО на Гренландии", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что по инициативе Дании в районе Гренландии заметно активизировалась военная деятельность Франции. Королевство также нацелено укреплять военное взаимодействие с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса. "Такие действия Дании способны спровоцировать еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике", - подчеркнул Барбин.

https://ria.ru/20250705/danija-2027376246.html

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, россия, гренландия, владимир барбин, нато