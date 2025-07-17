https://ria.ru/20250717/danija-2029598177.html
В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России
В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России - РИА Новости, 17.07.2025
В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России
Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:10:00+03:00
2025-07-17T03:10:00+03:00
2025-07-17T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО… Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО на Гренландии", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что по инициативе Дании в районе Гренландии заметно активизировалась военная деятельность Франции. Королевство также нацелено укреплять военное взаимодействие с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса. "Такие действия Дании способны спровоцировать еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике", - подчеркнул Барбин.
https://ria.ru/20250705/danija-2027376246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дания, россия, гренландия, владимир барбин, нато
В мире, Дания, Россия, Гренландия, Владимир Барбин, НАТО
В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России
Посол Барбин: власти Дании не исключают создание военной базы НАТО в Гренландии