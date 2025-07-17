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Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка - РИА Новости, 17.07.2025
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09:24 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/coca-cola-2029622541.html
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка - РИА Новости, 17.07.2025
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:24:00+03:00
2025-07-17T09:24:00+03:00
атланта
дональд трамп
в мире
the coca-cola company
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет агентство Reuters."Представитель Coca-Cola заявил, что базирующаяся в Атланте компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях, и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукта", — говорится в материале.Уточняется, что сейчас предприятие в Соединенных штатах использует кукурузный сироп, в то время как в других странах — тростниковый сахар.Инициатива американского президента может исходить из стремления продвинуть инициативу "Сделаем Америку снова здоровой" (Make America Healthy Again, MAHA), передает Reuters.
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атланта, дональд трамп, в мире, the coca-cola company
Атланта, Дональд Трамп, В мире, The Coca-Cola Company
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка в США

© AP Photo / Jeff ChiuПродукция компании Coca-Cola
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет агентство Reuters.
"Представитель Coca-Cola заявил, что базирующаяся в Атланте компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях, и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукта", — говорится в материале.
Уточняется, что сейчас предприятие в Соединенных штатах использует кукурузный сироп, в то время как в других странах — тростниковый сахар.
Инициатива американского президента может исходить из стремления продвинуть инициативу "Сделаем Америку снова здоровой" (Make America Healthy Again, MAHA), передает Reuters.
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