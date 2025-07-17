https://ria.ru/20250717/coca-cola-2029622541.html

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка - РИА Новости, 17.07.2025

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:24:00+03:00

2025-07-17T09:24:00+03:00

2025-07-17T09:24:00+03:00

атланта

дональд трамп

в мире

the coca-cola company

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет агентство Reuters."Представитель Coca-Cola заявил, что базирующаяся в Атланте компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях, и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукта", — говорится в материале.Уточняется, что сейчас предприятие в Соединенных штатах использует кукурузный сироп, в то время как в других странах — тростниковый сахар.Инициатива американского президента может исходить из стремления продвинуть инициативу "Сделаем Америку снова здоровой" (Make America Healthy Again, MAHA), передает Reuters.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018556167.html

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атланта, дональд трамп, в мире, the coca-cola company