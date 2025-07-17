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Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2025
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18:20 17.07.2025 (обновлено: 18:53 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/chp-2029767631.html
Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье
Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2025
Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье
Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего москвича в Домодедово, умерла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:20:00+03:00
2025-07-17T18:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего москвича в Домодедово, умерла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего", — написала Мишонова в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщала, что подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном округе Домодедово, он был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мишонова, в свою очередь, сообщала, что пострадавшие девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье

Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего москвича в Домодедово, умерла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего", — написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщала, что подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном округе Домодедово, он был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мишонова, в свою очередь, сообщала, что пострадавшие девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваДомодедово (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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