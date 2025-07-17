https://ria.ru/20250717/chp-2029767631.html

Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье

Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2025

Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка в Подмосковье

Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего москвича в Домодедово, умерла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:20:00+03:00

2025-07-17T18:20:00+03:00

2025-07-17T18:53:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего москвича в Домодедово, умерла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего", — написала Мишонова в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщала, что подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном округе Домодедово, он был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мишонова, в свою очередь, сообщала, что пострадавшие девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250716/zaderzhanie-2029458860.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия