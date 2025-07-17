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В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке - РИА Новости, 17.07.2025
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16:05 17.07.2025 (обновлено: 16:09 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/chp-2029722952.html
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке - РИА Новости, 17.07.2025
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке
Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 17.07.2025
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красный сулин
ростовская область
китай
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона. Ранее в соцсетях появилось видео реки зеленого цвета. Закадровый голос рассказывает, что это "не Китай и не Вьетнам", а так цветет и пузырится река в черте города. "В сети интернет появилась информация о цветении реки Гнилуша в Красном Сулине. Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации", - говорится в сообщении.
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красный сулин
ростовская область
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красный сулин, ростовская область, китай, происшествия
Красный Сулин, Ростовская область, Китай, Происшествия
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке

В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке Гнилуша в Красном Сулине

Река Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области. Кадр видео из соцсетей
Река Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Река Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области. Кадр видео из соцсетей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона.
Ранее в соцсетях появилось видео реки зеленого цвета. Закадровый голос рассказывает, что это "не Китай и не Вьетнам", а так цветет и пузырится река в черте города.
"В сети интернет появилась информация о цветении реки Гнилуша в Красном Сулине. Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации", - говорится в сообщении.
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