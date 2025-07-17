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В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке - РИА Новости, 17.07.2025
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке
Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:05:00+03:00
2025-07-17T16:05:00+03:00
2025-07-17T16:09:00+03:00
красный сулин
ростовская область
китай
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона. Ранее в соцсетях появилось видео реки зеленого цвета. Закадровый голос рассказывает, что это "не Китай и не Вьетнам", а так цветет и пузырится река в черте города. "В сети интернет появилась информация о цветении реки Гнилуша в Красном Сулине. Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации", - говорится в сообщении.
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красный сулин
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красный сулин, ростовская область, китай, происшествия
Красный Сулин, Ростовская область, Китай, Происшествия
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке
В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке Гнилуша в Красном Сулине