https://ria.ru/20250717/chita-2029611005.html
В Чите после паводка ввели режим ЧС
В Чите после паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.07.2025
В Чите после паводка ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите Забайкальского края после паводка, он действует с 15 июля, сообщило в четверг в своём... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:50:00+03:00
2025-07-17T06:50:00+03:00
2025-07-17T08:37:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите Забайкальского края после паводка, он действует с 15 июля, сообщило в четверг в своём Тelegram-канале правительство региона. В субботу краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск) уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров – это больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года. "Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите ... с 15 июля в границах городского округа "Город Чита", - говорится в сообщении. Отмечается, что с утра четверга в Центральном районе Читы комиссия обследует дома и участки, пострадавшие от паводков: эксперты определят ущерб и назначат соответствующие выплаты.Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил оперативно организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет уходить с участков, уточнили власти, добавив, что аналогичный режим ввели с 4 июля в границах Дульдургинского, Карымского, Тунгокоченского и Читинского округов из-за неблагоприятных метеоявлений, в результате чего из-за ливней произошли подтопления.МЧС России ранее сообщало, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели начали вывозить людей, а позже было объявлено об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. Сообщалось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Чите после паводка ввели режим ЧС
В Чите после паводка ввели режим ЧС регионального характера
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите Забайкальского края после паводка, он действует с 15 июля, сообщило в четверг в своём Тelegram-канале правительство региона.
В субботу краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы
: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск) уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров – это больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года.
"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите ... с 15 июля в границах городского округа "Город Чита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с утра четверга в Центральном районе Читы комиссия обследует дома и участки, пострадавшие от паводков: эксперты определят ущерб и назначат соответствующие выплаты.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил оперативно организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет уходить с участков, уточнили власти, добавив, что аналогичный режим ввели с 4 июля в границах Дульдургинского, Карымского, Тунгокоченского и Читинского округов из-за неблагоприятных метеоявлений, в результате чего из-за ливней произошли подтопления.
МЧС России ранее сообщало, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели начали вывозить людей, а позже было объявлено об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. Сообщалось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.