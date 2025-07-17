https://ria.ru/20250717/chita-2029611005.html

В Чите после паводка ввели режим ЧС

В Чите после паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.07.2025

В Чите после паводка ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите Забайкальского края после паводка, он действует с 15 июля, сообщило в четверг в своём... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:50:00+03:00

2025-07-17T06:50:00+03:00

2025-07-17T08:37:00+03:00

происшествия

чита

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152439/35/1524393558_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_e2d39959cbc49b62adeeca81203e767c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите Забайкальского края после паводка, он действует с 15 июля, сообщило в четверг в своём Тelegram-канале правительство региона. В субботу краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск) уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Губернатор в понедельник сообщил, что в пик паводка вода дошла до 407 сантиметров – это больше, чем при сильнейшем наводнении 2018 года. "Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите ... с 15 июля в границах городского округа "Город Чита", - говорится в сообщении. Отмечается, что с утра четверга в Центральном районе Читы комиссия обследует дома и участки, пострадавшие от паводков: эксперты определят ущерб и назначат соответствующие выплаты.Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил оперативно организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет уходить с участков, уточнили власти, добавив, что аналогичный режим ввели с 4 июля в границах Дульдургинского, Карымского, Тунгокоченского и Читинского округов из-за неблагоприятных метеоявлений, в результате чего из-за ливней произошли подтопления.МЧС России ранее сообщало, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели начали вывозить людей, а позже было объявлено об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. Сообщалось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029370860.html

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, забайкальский край