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Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС - РИА Новости, 17.07.2025
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08:49 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/briks-2029619295.html
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС - РИА Новости, 17.07.2025
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС
Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:49:00+03:00
2025-07-17T08:49:00+03:00
россия
казань
эльвира набиуллина
владимир путин
торгово-промышленная палата рф
центральный банк рф (цб рф)
брикс
сергей катырин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира", - заявил Катырин. Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц. В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
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россия, казань, эльвира набиуллина, владимир путин, торгово-промышленная палата рф, центральный банк рф (цб рф), брикс, сергей катырин
Россия, Казань, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Торгово-промышленная палата РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Сергей Катырин
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС

Катырин: сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам государств и министрам

© Фото : RTСувенирная банкнота БРИКС
Сувенирная банкнота БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : RT
Сувенирная банкнота БРИКС
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу".
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"Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира", - заявил Катырин.
Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц.
В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
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РоссияКазаньЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинТоргово-промышленная палата РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БРИКССергей Катырин
 
 
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