https://ria.ru/20250717/briks-2029619295.html
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС - РИА Новости, 17.07.2025
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС
Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:49:00+03:00
2025-07-17T08:49:00+03:00
2025-07-17T08:49:00+03:00
россия
казань
эльвира набиуллина
владимир путин
торгово-промышленная палата рф
центральный банк рф (цб рф)
брикс
сергей катырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029383524_0:1:1104:622_1920x0_80_0_0_53856e0cb11dc6f1e5731feb860219ab.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира", - заявил Катырин. Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц. В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029276376.html
https://ria.ru/20250712/braziliya-2028720594.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029383524_138:0:967:622_1920x0_80_0_0_30124d84d3638d01f090742b0f418b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, эльвира набиуллина, владимир путин, торгово-промышленная палата рф, центральный банк рф (цб рф), брикс, сергей катырин
Россия, Казань, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Торгово-промышленная палата РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Сергей Катырин
Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС
Катырин: сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам государств и министрам