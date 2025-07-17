https://ria.ru/20250717/briks-2029619295.html

Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС

Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС - РИА Новости, 17.07.2025

Главам государств и министрам уже вручили сувенирную банкноту БРИКС

Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:49:00+03:00

2025-07-17T08:49:00+03:00

2025-07-17T08:49:00+03:00

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эльвира набиуллина

владимир путин

торгово-промышленная палата рф

центральный банк рф (цб рф)

брикс

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС уже вручена главам разных государств и министрам, она вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира", - заявил Катырин. Он отметил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц. В июне глава ТПП заявил, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.

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россия, казань, эльвира набиуллина, владимир путин, торгово-промышленная палата рф, центральный банк рф (цб рф), брикс, сергей катырин