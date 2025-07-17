https://ria.ru/20250717/bratsk-2029699373.html

В Братске пять человек пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

В Братске пять человек пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником - РИА Новости, 17.07.2025

В Братске пять человек пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом и внедорожником на трассе "Вилюй" в Братске, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:20:00+03:00

2025-07-17T14:20:00+03:00

2025-07-17T14:20:00+03:00

происшествия

братск

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом и внедорожником на трассе "Вилюй" в Братске, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. По данным управления, рейсовый автобус и автомобиль "УАЗ Патриот" столкнулись на автодороге А-331 "Вилюй". В результате аварии внедорожник перевернулся, а автобус съехал в кювет. "Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам внедорожника и двум пассажирам автобуса", - говорится в сообщении. СК начал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход проверки контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20250716/delo-2029445471.html

братск

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происшествия, братск, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)