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ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах
ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах - РИА Новости, 17.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:07:00+03:00
2025-07-17T08:07:00+03:00
2025-07-17T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В Белгородской области один человек погиб, один получил ранения после сбросов взрывных устройств с дронов на частные дома. В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. В одном из округов Смоленской области также есть пострадавший из-за падения обломков БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, беспилотники, брянская область, калужская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники, Брянская область, Калужская область, Республика Крым