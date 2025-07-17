https://ria.ru/20250717/bpla-2029614161.html

ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах

ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах - РИА Новости, 17.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах

Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:07:00+03:00

2025-07-17T08:07:00+03:00

2025-07-17T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В Белгородской области один человек погиб, один получил ранения после сбросов взрывных устройств с дронов на частные дома. В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. В одном из округов Смоленской области также есть пострадавший из-за падения обломков БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

калужская область

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, беспилотники, брянская область, калужская область, республика крым