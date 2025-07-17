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ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах - РИА Новости, 17.07.2025
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08:07 17.07.2025 (обновлено: 09:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/bpla-2029614161.html
ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах
ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах - РИА Новости, 17.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:07:00+03:00
2025-07-17T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
брянская область
калужская область
республика крым
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В Белгородской области один человек погиб, один получил ранения после сбросов взрывных устройств с дронов на частные дома. В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. В одном из округов Смоленской области также есть пострадавший из-за падения обломков БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html
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россия
брянская область
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, беспилотники, брянская область, калужская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники, Брянская область, Калужская область, Республика Крым

ПВО за ночь уничтожила 122 беспилотника в 12 регионах

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
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04:26
Российские бойцы сбили:
  • 43 БПЛА — в Брянской области;
  • 38 — в Курской;
  • десять — в Орловской;
  • по шесть — в Смоленской и Воронежской;
  • пять — в Белгородской;
  • по три — в Московском регионе, Калужской области и Крыму;
  • по два — в Ленинградской и Липецкой областях;
  • один — в Тульской.
В Белгородской области один человек погиб, один получил ранения после сбросов взрывных устройств с дронов на частные дома. В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. В одном из округов Смоленской области также есть пострадавший из-за падения обломков БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияБеспилотникиБрянская областьКалужская областьРеспублика Крым
 
 
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