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В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка
В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка - РИА Новости, 17.07.2025
В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка
Девочка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Калужской области на двухэтажный дом, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:12:00+03:00
2025-07-17T08:12:00+03:00
2025-07-17T08:47:00+03:00
происшествия
калужская область
ульяновский район
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Девочка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Калужской области на двухэтажный дом, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14 лет. Ей оказана необходимая помощь медиками", — написал глава региона.Шапша добавил, что жильцов дома временно эвакуировали, а на месте проишествия работает оперативная группа. Администрация Сухиничского района поможет жителям с ремонтом поврежденной жилплощади.Минобороны России сообщало, что ночью системы ПВО сбили три беспилотника над Калужской области. В аэропорту Калуги вводились ограничения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, ульяновский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Калужская область, Ульяновский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка
Шапша: в Калужской области девочка пострадала при падении дрона на жилой дом