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В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка

В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка - РИА Новости, 17.07.2025

В Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка

Девочка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Калужской области на двухэтажный дом, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:12:00+03:00

2025-07-17T08:12:00+03:00

2025-07-17T08:47:00+03:00

происшествия

калужская область

ульяновский район

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Девочка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Калужской области на двухэтажный дом, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14 лет. Ей оказана необходимая помощь медиками", — написал глава региона.Шапша добавил, что жильцов дома временно эвакуировали, а на месте проишествия работает оперативная группа. Администрация Сухиничского района поможет жителям с ремонтом поврежденной жилплощади.Минобороны России сообщало, что ночью системы ПВО сбили три беспилотника над Калужской области. В аэропорту Калуги вводились ограничения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

ульяновский район

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Варвара Скокшина

происшествия, калужская область, ульяновский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)