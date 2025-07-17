https://ria.ru/20250717/borschevik-2029805199.html

Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком

Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком - РИА Новости, 17.07.2025

Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, каким образом будет... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:54:00+03:00

2025-07-17T20:54:00+03:00

2025-07-17T20:54:00+03:00

общество

россия

московская область (подмосковье)

сергей гаврилов

госдума рф

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, каким образом будет реализовываться закон о борьбе с борщевиком и другими подобными опасными растениями в России. Госдума приняла этот закон в среду. Он обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичных сервитутов на участки проводить мероприятия по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Закон призван предотвратить неконтролируемое распространение на территории России таких растений, в частности, борщевика Сосновского. "Закон не упраздняет действующие региональные нормативные акты, регулирующие борьбу с борщевиком Сосновского и другими инвазивными (чужеродными) растениями, но интегрирует новую обязанность в систему государственного земельного контроля", - сказал Гаврилов. Данная норма, по его словам, вступает в силу с 1 марта 2026 года и распространяется на всю территорию России, независимо от наличия или отсутствия региональных нормативных актов по борьбе с борщевиком. При этом региональные нормы, предусматривающие специфические меры борьбы с борщевиком и административную ответственность за их несоблюдение, сохраняют свою юридическую силу. "Однако на практике могут возникнуть коллизии, связанные с применением различных нормативных актов", - допускает депутат. Например, статья 3.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 5000 рублей за несоблюдение мер по борьбе с борщевиком. А статья 8.7 КоАП РФ, регулирующая ответственность за нарушения в сфере охраны земель, предусматривает возможность квалификации несвоевременного уничтожения борщевика как административного правонарушения, влекущего за собой штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. "Вопрос о том, какой нормативный акт будет применен в конкретном случае, решается с учетом характера и масштаба правонарушения и органа, составившего протокол", - пояснил Гаврилов. По его словам, муниципальные и региональные инспекторы вправе применять региональные нормативные акты, если состав правонарушения описан или конкретизирован в них отдельно. А федеральные органы, такие как Росреестр и Росприроднадзор, будут ссылаться на статью 8.7 КоАП. "В случае совпадения описания деяния в двух кодексах предпочтение будет отдаваться федеральной норме. Двойное применение мер ответственности за одно и то же правонарушение запрещено", - подчеркнул парламентарий. "Таким образом, новые нормы не отменяют региональные акты, но я думаю, что постепенно они их заместят в части идентичных составов правонарушений. Потому что с принятием федерального закона региональные власти должны будут привести местное законодательство в соответствие с федеральным, а правонарушители будут привлекаться к ответственности по закону субъекта в той части, в которой эти вопросы не урегулированы федеральным законом", - пояснил Гаврилов. Если административное производство инициируется физическим лицом - например, гражданин подает заявление о нарушении в надзорный или судебный орган – он может одновременно сослаться как на региональные, так и на федеральные нормативные акты, сказал депутат. Суд, рассматривая дело по существу, определит вопросы применения заявленных правовых оснований к конкретной ситуации. "То есть указание на конкретную правовую норму не лишает судебный орган возможности переквалификации доводов в рамках допустимого правового регулирования", - пояснил глава комитета. Судебная инстанция не связана формальной логикой представленных ссылок, если из содержания искового заявления очевидно нарушенное право и представлены обстоятельства, подтверждающие наличие состава правонарушения, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html

https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025143168.html

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021459807.html

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

общество, россия, московская область (подмосковье), сергей гаврилов, госдума рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)