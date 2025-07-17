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"Круг добра" включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда

"Круг добра" включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда - РИА Новости, 17.07.2025

"Круг добра" включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда

"Круг добра" включил болезнь Девика в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, для пациентов будет закупаться препарат Сатрализумаб, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:40:00+03:00

2025-07-17T23:40:00+03:00

2025-07-17T23:40:00+03:00

здоровье - общество

общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Круг добра" включил болезнь Девика в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, для пациентов будет закупаться препарат Сатрализумаб, сообщается на сайте фонда. Оптикомиелит (болезнь Девика) - это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее зрительные нервы и спинной мозг, приводит к тяжелым, непредсказуемым обострениям, которые могут вызвать глубокую инвалидизацию или даже смерть уже после первой атаки. "Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания "Оптикомиелит" в перечень заболеваний фонда, а также утверждены категории детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (Сатрализумаб - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что указанный лекарственный препарат позволит снизить инвалидизацию пациентов и улучшить качество их жизни. "Решение о включении лекарственного препарата Сатрализумаб в перечень лекарственных препаратов, закупаемых министерством здравоохранения Российской Федерации или подведомственным ему казенным учреждением, передано на утверждение попечительского совета фонда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/preparaty-2018428806.html

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здоровье - общество, общество, россия, фонд "круг добра"