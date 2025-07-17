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Ганчев сообщил об активных боях под Купянском - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/boi-2029711391.html
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском - РИА Новости, 17.07.2025
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:02:00+03:00
2025-07-17T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике", - сказал Ганчев.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском

Ганчев: ВСУ несут колоссальные потери в боях под Купянском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике", - сказал Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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