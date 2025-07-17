https://ria.ru/20250717/boi-2029711391.html

Ганчев сообщил об активных боях под Купянском

Ганчев сообщил об активных боях под Купянском - РИА Новости, 17.07.2025

Ганчев сообщил об активных боях под Купянском

Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:02:00+03:00

2025-07-17T15:02:00+03:00

2025-07-17T15:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф