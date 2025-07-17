https://ria.ru/20250717/boi-2029711391.html
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском - РИА Новости, 17.07.2025
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:02:00+03:00
2025-07-17T15:02:00+03:00
2025-07-17T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
Ганчев: ВСУ несут колоссальные потери в боях под Купянском