Рейтинг@Mail.ru
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/boepripasy-2029759619.html
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2025
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов
Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:53:00+03:00
2025-07-17T17:53:00+03:00
в мире
украина
чехия
канада
вооруженные силы украины
андрей бабиш
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616105_0:186:1048:776_1920x0_80_0_0_646b57489530dcb76a60674f813bbf99.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из которых 320 тысяч – снаряды 155-миллиметрового калибра, сообщил в четверг директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (АМОС) минобороны Чехии Алеш Витечка. АМОС координирует поставки снарядов в рамках "чешской инициативы". "В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 - ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч – 155 мм", - говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства. Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году. "Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия - в 2,5 раза, Германия — почти на треть, Швеция - на 66%, Нидерланды - на 33%, а Дания - на 10%", - сообщил Витечка. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. В свою очередь лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
https://ria.ru/20250716/germanija-2029507134.html
украина
чехия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616105_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_a63e655e48895dfafbfaaa72acad6e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, канада, вооруженные силы украины, андрей бабиш, петр павел
В мире, Украина, Чехия, Канада, Вооруженные силы Украины, Андрей Бабиш, Петр Павел
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов

МО Чехии: ВСУ в 2025 году получили около 850 тыс единиц артиллерийских снарядов

© Фото : Росгвардия/TelegramСхрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Росгвардия/Telegram
Схрон с боеприпасами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из которых 320 тысяч – снаряды 155-миллиметрового калибра, сообщил в четверг директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (АМОС) минобороны Чехии Алеш Витечка.
АМОС координирует поставки снарядов в рамках "чешской инициативы".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее
08:00
"В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 - ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч – 155 мм", - говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства.
Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году.
"Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия - в 2,5 раза, Германия — почти на треть, Швеция - на 66%, Нидерланды - на 33%, а Дания - на 10%", - сообщил Витечка.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
В свою очередь лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Германии не подтвердили слова Трампа о поставках Украине Patriot
Вчера, 16:28
 
В миреУкраинаЧехияКанадаВооруженные силы УкраиныАндрей БабишПетр Павел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала