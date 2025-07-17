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Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2025
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов
Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из которых 320 тысяч – снаряды 155-миллиметрового калибра, сообщил в четверг директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (АМОС) минобороны Чехии Алеш Витечка. АМОС координирует поставки снарядов в рамках "чешской инициативы". "В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 - ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч – 155 мм", - говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства. Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году. "Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия - в 2,5 раза, Германия — почти на треть, Швеция - на 66%, Нидерланды - на 33%, а Дания - на 10%", - сообщил Витечка. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. В свою очередь лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
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в мире, украина, чехия, канада, вооруженные силы украины, андрей бабиш, петр павел
В мире, Украина, Чехия, Канада, Вооруженные силы Украины, Андрей Бабиш, Петр Павел
Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов
МО Чехии: ВСУ в 2025 году получили около 850 тыс единиц артиллерийских снарядов