https://ria.ru/20250717/biznes-2029750560.html

Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии

Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии - РИА Новости, 17.07.2025

Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии

Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:26:00+03:00

2025-07-17T17:26:00+03:00

2025-07-17T17:42:00+03:00

португалия

анастасия татулова

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии", - сказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ.В апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иностранных агентов. Она проживает за пределами РФ. Татулова* выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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португалия

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португалия, анастасия татулова, украина, в мире