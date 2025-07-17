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Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии - РИА Новости, 17.07.2025
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17:26 17.07.2025 (обновлено: 17:42 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/biznes-2029750560.html
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии - РИА Новости, 17.07.2025
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:26:00+03:00
2025-07-17T17:42:00+03:00
португалия
анастасия татулова
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии", - сказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ.В апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иностранных агентов. Она проживает за пределами РФ. Татулова* выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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португалия, анастасия татулова, украина, в мире
Португалия, Анастасия Татулова, Украина, В мире
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии

Основательница сети "Андеросон" Татулова, вероятно, находится в Португалии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова*
Основатель сети кафе АндерСон Анастасия Татулова* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Основатель сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии", - сказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ.
В апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иностранных агентов. Она проживает за пределами РФ. Татулова* выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ПортугалияАнастасия ТатуловаУкраинаВ мире
 
 
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