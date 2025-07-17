https://ria.ru/20250717/biznes-2029750560.html
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии - РИА Новости, 17.07.2025
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:26:00+03:00
2025-07-17T17:26:00+03:00
2025-07-17T17:42:00+03:00
португалия
анастасия татулова
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575021655_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_5ea5e4783d181bfb7a922bcdb78e0782.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии", - сказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ.В апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иностранных агентов. Она проживает за пределами РФ. Татулова* выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250717/lazarev-2029601114.html
португалия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575021655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4101168f82908d9d3bf731dcacd43a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, анастасия татулова, украина, в мире
Португалия, Анастасия Татулова, Украина, В мире
Основательница сети "Андерсон", вероятно, находится в Португалии
Основательница сети "Андеросон" Татулова, вероятно, находится в Португалии
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, объявленная в розыск, предварительно, находится в Португалии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии", - сказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ.
В апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иностранных агентов. Она проживает за пределами РФ. Татулова* выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента