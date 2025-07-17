https://ria.ru/20250717/bezopasnost-2029724085.html

Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico

Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico - РИА Новости, 17.07.2025

Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico

Британские граждане видят в действиях президента США Дональда Трампа наибольшую угрозу национальной безопасности, терроризм и Китай - на втором и третьем... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:12:00+03:00

2025-07-17T16:12:00+03:00

2025-07-17T16:12:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Британские граждане видят в действиях президента США Дональда Трампа наибольшую угрозу национальной безопасности, терроризм и Китай - на втором и третьем местах, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на исследование компании J.L. Partners. Согласно результатам исследования, 33% опрошенных видят в действиях американского лидера наибольшую угрозу национальной безопасности. Тех, кто больше всего опасается терроризма и Китая, меньше: 32% и 25% соответственно. Вместе с тем уровень недоверия британских граждан к США за последний год вырос в полтора раза, с 26% до 41%, свидетельствуют данные исследования. "Резкие перемены произошли после бурного года в американской политике, включая возвращение в январе Дональда Трампа в Белый дом", - пишет газета. Только 31% британцев видят в США ближайшего союзника - еще в 2024 году таких было 54%. Число респондентов, считающих ЕС основным союзником, напротив, выросло с 17% до 29%. Опрос проводился с 27 по 29 мая компанией J.L. Partners среди 2132 британцев.

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в мире, китай, сша, дональд трамп, евросоюз, politico