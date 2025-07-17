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Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:25 17.07.2025 (обновлено: 21:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/bespilotniki-2029809323.html
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 17.07.2025
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона
Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:25:00+03:00
2025-07-17T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
брянская область
калужская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ.&quot;Семнадцатого июля текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области&quot;, - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Брянская область, Калужская область
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона

МО: средства ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 24 дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
«

"Семнадцатого июля текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБрянская областьКалужская область
 
 
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