https://ria.ru/20250717/bespilotniki-2029809323.html

Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона

Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 17.07.2025

Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона

Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:25:00+03:00

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2025-07-17T21:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

брянская область

калужская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого июля текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, брянская область, калужская область