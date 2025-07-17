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Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 17.07.2025
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона
Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:25:00+03:00
2025-07-17T21:25:00+03:00
2025-07-17T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 17.00 мск до 20.00 мск четверга уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого июля текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Брянская область, Калужская область
Над российскими регионами сбили 24 украинских дрона
МО: средства ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 24 дрона ВСУ