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ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа
ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа - РИА Новости, 17.07.2025
ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа
Силы ПВО в период с 21.00 до 23.00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:59:00+03:00
2025-07-17T23:59:00+03:00
2025-07-17T23:59:00+03:00
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 21.00 до 23.00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Семнадцатого июля текущего года в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Московского региона и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250717/vsu-2029761547.html
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безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа
Минобороны: ПВО уничтожила 22 БПЛА над российскими регионами за 2 часа