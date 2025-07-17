https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029825376.html

ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа

ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа - РИА Новости, 17.07.2025

ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами за два часа

Силы ПВО в период с 21.00 до 23.00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:59:00+03:00

2025-07-17T23:59:00+03:00

2025-07-17T23:59:00+03:00

безопасность

брянская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы ПВО в период с 21.00 до 23.00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Семнадцатого июля текущего года в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Московского региона и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250717/vsu-2029761547.html

брянская область

республика крым

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безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия