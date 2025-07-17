https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029818309.html

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:06:00+03:00

2025-07-17T23:06:00+03:00

2025-07-17T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. Сейчас их сняли. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина