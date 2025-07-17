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Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 17.07.2025
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:06:00+03:00
2025-07-17T23:06:00+03:00
2025-07-17T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. Сейчас их сняли. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву