https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029817825.html
В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани
В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани - РИА Новости, 17.07.2025
В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани
Обсуждаемый в сети случай остановки беспилотного авто в Казани произошел еще год назад, двое пассажиров были привлечены к административной ответственности,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:01:00+03:00
2025-07-17T23:01:00+03:00
2025-07-17T23:01:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Обсуждаемый в сети случай остановки беспилотного авто в Казани произошел еще год назад, двое пассажиров были привлечены к административной ответственности, рассказали РИА Новости в МВД по Татарстану. В соцсетях в четверг появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль с функцией автопилота. Пассажиры заявили полицейскому, что все они - пассажиры. "Данное событие произошло год назад. 10 июня 2024 года в центре города Казани была остановлена иномарка, в которой находилось три пассажира. Транспортное средство двигалось на автопилоте", - сказал представитель МВД. При этом двое пассажиров, по его словам, были привлечены к административной ответственности за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, авто, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Авто, Республика Татарстан (Татарстан)
В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани
МВД: случай остановки беспилотного автомобиля в Казани произошел год назад