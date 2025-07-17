https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029817825.html

В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани

В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани - РИА Новости, 17.07.2025

В МВД рассказали о ситуации с беспилотным автомобилем в Казани

Обсуждаемый в сети случай остановки беспилотного авто в Казани произошел еще год назад, двое пассажиров были привлечены к административной ответственности,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:01:00+03:00

2025-07-17T23:01:00+03:00

2025-07-17T23:01:00+03:00

происшествия

казань

авто

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Обсуждаемый в сети случай остановки беспилотного авто в Казани произошел еще год назад, двое пассажиров были привлечены к административной ответственности, рассказали РИА Новости в МВД по Татарстану. В соцсетях в четверг появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль с функцией автопилота. Пассажиры заявили полицейскому, что все они - пассажиры. "Данное событие произошло год назад. 10 июня 2024 года в центре города Казани была остановлена иномарка, в которой находилось три пассажира. Транспортное средство двигалось на автопилоте", - сказал представитель МВД. При этом двое пассажиров, по его словам, были привлечены к административной ответственности за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности.

https://ria.ru/20250717/avto-2029635525.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, казань, авто, республика татарстан (татарстан)