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Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2 - РИА Новости, 17.07.2025
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14:25 17.07.2025 (обновлено: 14:26 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029701129.html
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2 - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2
Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:25:00+03:00
2025-07-17T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный многоцелевой украинский беспилотник PD-2, сообщили РИА Новости в подразделении ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии. "Оператор ударных БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2", - сказал офицер 18-й армии группировки "Днепр". По его словам, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном происходит довольно редко. Беспилотник противника был выявлен и сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра Херсонской области.
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херсонская область
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Уничтожение украинского высотного дрона PD-2 с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10"
Оператор БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил украинский высотный дрон PD-2. Как рассказали РИА Новости в подразделении, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном - довольно редкий случай. Вражеский беспилотник был сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра в Херсонской области.
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херсонская область , днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Безопасность
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2

Российский FPV "Бумеранг-10" сбил многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный многоцелевой украинский беспилотник PD-2, сообщили РИА Новости в подразделении ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии.
"Оператор ударных БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2", - сказал офицер 18-й армии группировки "Днепр".
По его словам, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном происходит довольно редко.
Беспилотник противника был выявлен и сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра Херсонской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Безопасность
 
 
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