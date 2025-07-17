https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029701129.html
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2 - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2
Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:25:00+03:00
2025-07-17T14:25:00+03:00
2025-07-17T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный многоцелевой украинский беспилотник PD-2, сообщили РИА Новости в подразделении ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии. "Оператор ударных БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2", - сказал офицер 18-й армии группировки "Днепр". По его словам, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном происходит довольно редко. Беспилотник противника был выявлен и сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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Уничтожение украинского высотного дрона PD-2 с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10"
Оператор БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил украинский высотный дрон PD-2.
Как рассказали РИА Новости в подразделении, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном - довольно редкий случай.
Вражеский беспилотник был сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра в Херсонской области.
2025-07-17T14:25
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РИА Новости
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херсонская область , днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Безопасность
Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2
Российский FPV "Бумеранг-10" сбил многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2