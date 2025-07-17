https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029701129.html

Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2

Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2 - РИА Новости, 17.07.2025

Российские военные сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2

Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:25:00+03:00

2025-07-17T14:25:00+03:00

2025-07-17T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выследил и в ходе воздушного боя над левобережьем Херсонской области уничтожил высотный многоцелевой украинский беспилотник PD-2, сообщили РИА Новости в подразделении ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии. "Оператор ударных БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2", - сказал офицер 18-й армии группировки "Днепр". По его словам, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном происходит довольно редко. Беспилотник противника был выявлен и сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Уничтожение украинского высотного дрона PD-2 с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" Оператор БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил украинский высотный дрон PD-2. Как рассказали РИА Новости в подразделении, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном - довольно редкий случай. Вражеский беспилотник был сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра в Херсонской области. 2025-07-17T14:25 true PT0M34S

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херсонская область , днепр (река), безопасность