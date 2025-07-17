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При атаке БПЛА на Белгородскую область погибла женщина
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибла женщина - РИА Новости, 17.07.2025
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибла женщина
При сбросе взрывного устройства с БПЛА на частный дом в Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:10:00+03:00
2025-07-17T05:10:00+03:00
2025-07-17T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. При сбросе взрывного устройства с БПЛА на частный дом в Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня ещеодна непоправимая потеря. В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", — говорится в публикации.Гладков отметил, что от детонации дом загорелся, на место выехали добровольные пожарные команды.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибла женщина
Гладков: в Белгородской области при сбросе бомбы на дом погибла женщина