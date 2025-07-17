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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029587445.html
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 17.07.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:19:00+03:00
2025-07-17T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что в результате детонации произошло возгорание домовладения, сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.
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белгородская область
корочанский район
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происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом, есть пострадавший

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что в результате детонации произошло возгорание домовладения, сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКорочанский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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