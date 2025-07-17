https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029587445.html

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 17.07.2025

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:19:00+03:00

2025-07-17T00:19:00+03:00

2025-07-17T00:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

корочанский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что в результате детонации произошло возгорание домовладения, сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

корочанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)