https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029587445.html
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 17.07.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:19:00+03:00
2025-07-17T00:19:00+03:00
2025-07-17T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, есть пострадавший, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что в результате детонации произошло возгорание домовладения, сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом, есть пострадавший