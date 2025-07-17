https://ria.ru/20250717/belgorod-2029627884.html

ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 14 муниципалитетов Белгородской области более 130 раз, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:57:00+03:00

2025-07-17T09:57:00+03:00

2025-07-17T09:57:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 14 муниципалитетов Белгородской области более 130 раз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 63 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 86 боеприпасов и зафиксированы атаки 132 беспилотниками, из них 75 сбиты. Три мирных жителя погибли, 17 пострадали. Различные повреждения выявлены в 22 частных домовладениях, двух предприятиях, сельхозтехнике, коммерческом объекте и 12 транспортных средствах. "Город Белгород атакован беспилотником самолётного типа. Погиб мирный житель. Ранены 6 человек… В Шебекинском муниципальном округе … выпущен один боеприпас и совершены атаки 32 беспилотников… Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения. Лечение продолжают амбулаторно. На месте атаки повреждены 2 грузовых автомобиля. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранена женщина. В крайне тяжёлом состоянии она госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам совершены атаки 20 беспилотников, пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Как уточнил губернатор, Борисовский район атакован 10 беспилотниками, пострадала женщина. В Волоконовском районе девять населенных пунктов подверглись атакам 13 беспилотников, один человек погиб, еще один ранен, рассказал глава области. По Валуйскому округу нанесены удары 13 дронов, по Грайворонскому округу выпущено 39 боеприпасов и 17 БПЛА, погибла женщина, ранен водитель комбайна. По данным губернатора, над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским, Яковлевским округами и Прохоровским районом системой ПВО сбиты 16 беспилотников. "В Корочанском районе в селе Прицепиловка беспилотник атаковал частный дом. По уточнённым данным, двое человек получили ранения... Кроме того, над районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250717/dnr-2029596689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков