https://ria.ru/20250717/barbin-2029616480.html

Владимир Барбин: курс Дании на милитаризацию Балтики является тупиковым

Владимир Барбин: курс Дании на милитаризацию Балтики является тупиковым - РИА Новости, 17.07.2025

Владимир Барбин: курс Дании на милитаризацию Балтики является тупиковым

Датские власти выступают за усиление присутствия НАТО в Балтийском море, пытаются препятствовать свободе судоходства и милитаризуют остров Борнхольм под... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

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Датские власти выступают за усиление присутствия НАТО в Балтийском море, пытаются препятствовать свободе судоходства и милитаризуют остров Борнхольм под предлогом некой "российской угрозы". О том, как Копенгаген проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, помогает Украине, чего стоит ожидать от датского председательства в Совете ЕС, а также об угрозах в адрес российских дипломатов рассказал в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.– Вооруженные силы Дании сообщили о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и "нынешней ситуацией с политикой безопасности". Зачем Дании понадобилось размещать силы на острове? Как Москва оценивает подобные действия с точки зрения безопасности Балтийского моря? Какие еще усилия предпринимают датские власти по милитаризации страны и ее островной части?– Борнхольм даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании.Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России. К патрулированию воздушного пространства острова привлекаются самолеты альянса. В его воздушном пространстве укрывались от перехвата российскими истребителями американские стратегические бомбардировщики, совершавшие полеты в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда. На острове стали регулярно проводиться совместные с вооруженными силами США учения, в том числе по развертыванию мобильных систем залпового огня большой дальности М142 HIMARS, которые могут быть использованы как ударный оперативно-тактический комплекс.В сентябре 2023 года и мае 2024 гола в ходе совместных учений США и Дании была отработана переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Мk.70 мобильного ракетного комплекса (Typhon), приспособленных к стрельбе ракетами разных типов, в том числе крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными боевыми частями. Дания предоставила территорию Борнхольма для таких провокационных военных мероприятий в условиях действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе.В настоящее время принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта. Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против нее.– Страны НАТО Балтийского региона в январе начали миссию под названием "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры. СМИ сообщили, что альянс планирует в скором времени завершить миссию и заменить развернутые в акватории корабли на морские беспилотники. Какое участие в рамках миссии НАТО принимает Дания? Как Россия расценивает усиление присутствия НАТО на Балтике? Пытаются ли датские власти ограничить свободу судоходства в Балтийском море?– Командование вооруженных сил Дании регулярно рапортовало, что в рамках операции НАТО "Балтийский часовой" (Копенгаген был одним из ее инициаторов) усилен контроль за морскими маршрутами в Балтийском море, в том числе в районе проливов, с целью недопущения создания угроз или проведения диверсий в отношении подводной инфраструктуры. Данией для участия в операции были выделены, в частности, два фрегата и два истребителя F-16, а также самолет патрульной авиации.Под предлогом защиты подводной инфраструктуры Копенгаген вместе с союзниками по НАТО пытается обосновать необходимость размещения в Балтийском море дополнительных военных кораблей и самолетов, подводных лодок, морских автономных безэкипажных аппаратов стран-членов НАТО, а также возможность ограничения свободы судоходства для танкеров с российской нефтью. При этом в Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы "Северный поток": национальное – закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился.Министр иностранных Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявляет о готовности датского правительства принять решительные меры по остановке перевозок российской нефти "теневым" танкерным флотом в датских водах, не исключив возможность задержания танкеров, которые подозреваются в обходе санкций.В июне по инициативе Дании заинтересованными странами НАТО начата проработка новых скоординированных действий по противодействию так называемомутеневому танкерному флоту. С подачи датчан в фокусе внимания перевозящие российскую нефть танкеры, якобы плавающие под ложным флагом и без государственной регистрации. Заявляется, что на такие суда не распространяются права в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе право на свободу судоходства.Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться.Свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании. Попытки же стран НАТО воспрепятствовать свободе судоходства и проводить силовые операции в отношении танкеров с российской нефтью могут привести к тому, что район Балтийского моря "заискрится".– В конце марта датское министерство обороны сообщало, что Дания хочет усилить флот вооруженных сил страны, в том числе, путем закупки военных судов, а 3 июля немецкая судостроительная компания Naval Vessels Lurssen (NVL) предложила Дании построить военные корабли и выразила желание создать в стране новую верфь. Как Россия расценивает желание Копенгагена продолжать милитаризацию страны? Как это повлияет на безопасность в регионе Балтийского моря? Можно ли сказать, что это один из шагов реализации идеи Балтийское море – внутреннее море НАТО?– Выбранный Данией и странами НАТО курс на милитаризацию района Балтийского моря является тупиковым. Рост военных приготовлений и военной активности не отодвигает, а увеличивает опасность возникновения конфликта, особенно в условиях отсутствия прямого диалога и взаимного доверия между Россией и НАТО.Что бы страны альянса себе не нафантазировали, Балтийское море было, остается и будет общим пространством для всех без исключения государств региона. Международное право гарантирует свободу судоходства в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств и беспрепятственный проход через проливы.– Дания совместно с другими североевропейскими странами, Францией и Великобританией примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового базирования НАТО, которую разместят в финской Лапландии. Вступление Финляндии и Швеции в альянс в целом значительно усилило активность НАТО в странах Северной Европы. Какова роль Дании в этом? Что планируется датской стороной, и что уже реализовано после присоединения новых членов к альянсу?– Дания активно содействовала вступлению, а затем и интеграции Швеции и Финляндии в военные структуры и деятельность НАТО. В этих целях активно использовался формат оборонного сотрудничества североевропейских стран (NORDEFCO), в котором Дания председательствовала в 2024 году. Была достигнута договоренность, что NORDEFCO будет отныне строиться в соответствии с планами и концепциями НАТО и содействовать укреплению позиций НАТО в Северной Европе.В настоящее время осуществляются совместное оперативное военное планирование, взаимодействие по вопросам логистики и тыла, сотрудничество в сфере военного производства, меры по повышению военной мобильности и устранению ограничений в передвижении между Северными странами в рамках реализации долгосрочных решений НАТО о развитии стратегических коридоров. Укрепляется взаимодействие по вопросам совместных закупок и производства вооружений.Развивается формат регионального взаимодействия НАТО с участием североевропейских и балтийских государств, а также ФРГ и Польши. Копенгаген ратует за наращивание военной активности альянса в районе Балтийского моря и укрепление передового присутствия войск НАТО на территории государств Балтии. Зона особой ответственности Дании в рамках НАТО-Латвия. Дания командует там многонациональной дивизией "Север" объединенных вооруженных сил НАТО, в составе которой на ротационной основе находится датская батальонная тактическая группа.– Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам. Что это будет означать на практике?– Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности. Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее. Однако важно иметь ввиду, что Дания не имеет контроля над тем, какие виды американских вооружений будут завозиться на ее территорию. В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время.– Вы говорили, что Копенгаген, несмотря на заявления Трампа о Гренландии, рассматривает США как ближайшего союзника. На ваш взгляд, насколько серьезно Копенгаген воспринимает заявление Трампа о Гренландии?– Дания предельно серьезно относится к стремлению США получить контроль над Гренландией. Копенгаген предпринимает значительные усилия с тем, чтобы сохранить на своей стороне симпатии островитян и одновременно ослабить давление США. Инициировано обновление отношений Дании и автономий (Гренландия и Фарерские острова) в рамках датского королевства. Автономии наделяются и будут наделяться все большими полномочиями в сферах государственного управления и международных дел. Реагируя же на критику США в недостаточном внимании к обеспечению безопасности и обороны острова, Копенгаген существенно нарастил расходы на эти цели. Вместе с тем потенциал самой Дании недостаточен. В этой связи Копенгаген стремится сохранить тесные и доверительные союзнические отношения с США и предлагает Вашингтону самое широкое партнерство как в сфере обороны Гренландии, так и в реализации там экономических проектов, в том числе по разработке месторождений редкоземельных металлов. Однако никаких конкретных договоренностей на этот счет нет.– Какие вызовы Россия видит в ситуации вокруг заявлений Трампа о намерении присоединить Гренландию к США? Может ли данный конфликт расшатать архитектуру безопасности в Арктике? Как Россия может защитить себя от потенциальных последствий? Обсуждаете ли вы этот вопрос с официальным Копенгагеном?– В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам. Субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.– Гренландское правительство сообщало, что Дания летом усилит военное присутствие на Гренландии, разместив на острове истребители F-16, вертолеты ЕН-101 и фрегат. Как Россия расценивает усиление военного присутствия в Арктике? Ведут ли шаги Дании к усилению напряженности в регионе?– Дания является арктическим государством и имеет суверенное право сама определять достаточный уровень своего военного присутствия в районе Гренландии. Однако обращаем внимание, что, спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО. По инициативе Дании в районе Гренландии заметно активизировалась военная деятельность Франции. Военное взаимодействие в Арктике Дания нацелена также укреплять с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса. Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО на Гренландии. Такие действия Дании способны спровоцировать еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике.– На каком уровне находятся контакты посольства с официальными властями Дании? Поддерживаются ли какие-либо контакты?– Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией. Это отражается и на содержании контактов посольства с датскими официальными властями. В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипломатических миссий наших стран, защите прав соотечественников, а также к взаимным демаршам.– Как в данный момент обстоит взаимодействие России с Данией в рамках Арктического совета? Имеют ли датские власти намерения по возобновлению связей по данному каналу с учетом того, что к Дании переходит председательство в этом году?– Дания и другие западные государства-члены Арктического совета (АС) отказались от взаимодействия с Россией на государственном, правительственном и политическом уровнях. Намерений использовать датское председательство в АС для возобновления конструктивного диалога с Россией и полноформатного международного арктического сотрудничества в Арктике с нашим участием Копенгаген не имеет.– Дания на полгода приняла председательство в Совете ЕС. Как вы считаете, в каком ключе Дания будет осуществлять это руководство в отношении России и украинского вопроса?– Дания будет проводить максимально враждебный по отношению к нашей стране курс. Анонсированы дальнейшее ужесточение санкций против России, наращивание военной, политической и финансово-экономической поддержки Украины, содействие реализации амбиций Украины на членство в ЕС. Окончание боевых действий и достижение мира на Украине политико-дипломатическим путем в планы датского председательства не входит.– Копенгаген продолжает оказывать Киеву военную помощь. Вооруженные силы королевства заявляли о намерении отправить на Украину группу солдат для получения опыта от ВСУ. Прибыли ли датские военные на Украину? Какую сумму власти Дании направили киевскому режиму на вооружение, и наблюдается ли тенденция к снижению финансирования?– Дания – один из основных спонсоров Украины. С начала специальной военной операции России Копенгаген предоставил военную помощь киевскому режиму на сумму свыше десяти миллиардов долларов США. В условиях неопределенности в отношении перспектив военной помощи Украине со стороны США Дания призывает страны ЕС совместно компенсировать возможные выпадающие объемы.Вооруженные силы Дании осуществляют тесное сотрудничество с ВСУ. Представители высшего военного руководства регулярно посещают Украину. Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт. В стадии реализации находится и проект о направлении датских солдат "для обучения" на Украину.– Как Москва расценивает подписание Киевом и Копенгагеном соглашения о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании? Насколько мощны производственные силы Дании? Смогут ли они хотя бы частично компенсировать поставленные на паузу поставки вооружений США на Украину?– Дания сама не производит боеприпасов и вооружений, но финансирует эти закупки у других западных стран для передачи ВСУ. Предприятия датского оборонного комплекса ориентированы на создание высокотехнологичного военного оборудования, которое, например, используется при оснащении американских истребителей F-35. Соглашение о возможности производства украинскими предприятиями вооружений на территории Дании открывает для Украины европейский рынок вооружений, является шагом по подключению украинской военной промышленности к интеграционным процессам ЕС и призвано способствовать притоку западных инвестиций в производство Украиной вооружений. Копенгаген, в частности, выделил на реализацию этого соглашения с Украиной свыше 75 миллионов долларов США.– Оказывается ли на российских дипломатов какое-либо давление? Были ли случаи вандализма в отношении российских дипломатических учреждений в Дании?– Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна. Посольство находится в изоляции со стороны датских властей. Имеются случаи публичного запугивания и оскорбления наших дипломатов, распространения в их адрес инсинуаций. Вместе с тем, на почту посольства приходят и послания с поддержкой нашей страны и сотрудников российской дипломатической миссии в Дании.Некоторые российские дипломаты, проживавшие в городе, подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение. Здания на территории посольства, в частности, школа, обливались краской. Ни в одном случае полицейское расследование не дало результатов, виновные к ответственности не привлечены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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