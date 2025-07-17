https://ria.ru/20250717/bajden-2029598001.html

Экс-советник жены Байдена не дал показания о психике экс-президента

Экс-советник жены Байдена не дал показания о психике экс-президента - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-советник жены Байдена не дал показания о психике экс-президента

Бывший советник супруги экс-президента США Джо Байдена, Джилл, Энтони Бернал отказался давать показания по вопросу когнитивного здоровья экс-президента США во... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:03:00+03:00

2025-07-17T03:03:00+03:00

2025-07-17T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший советник супруги экс-президента США Джо Байдена, Джилл, Энтони Бернал отказался давать показания по вопросу когнитивного здоровья экс-президента США во время нахождения в должности, сообщил глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер. Комер ранее выразил мнение, что Бернал откажется от дачи показаний в ходе разбирательства. "Неудивительно, что Энтони Бернал ссылается на Пятую поправку (конституции США, в том числе о праве хранить молчание - ред.), чтобы защитить себя от уголовной ответственности. Во время сегодняшней дачи показаний Бернал сослался на Пятую поправку, отвечая на вопрос, исполнял ли кто-либо из невыборных должностных лиц или членов семьи обязанности президента, и давал ли Джо Байден когда-либо указание ему лгать о состоянии своего здоровья", - говорится в статье. Ранее портал Axios сообщил, что Белый дом официально снял с девятерых бывших советников Джо Байдена, включая Бернала, действие исполнительной привилегии, которая позволяет не только действующим, но и бывшим работникам администрации не раскрывать определенную внутреннюю служебную информацию. В конце мая глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал заслушать под присягой врача Джо Байдена и бывших помощников Белого дома в рамках расследования возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента Соединенных Штатов. Комер направил письма с требованием явиться на стенограммированные интервью врачу Байдена О'Коннору, а также бывшим помощникам Энни Томасини, Энтони Берналу и Эшли Уильямс. По его словам, в прошлом Белый дом препятствовал их вызову в конгресс. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.

https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html

https://ria.ru/20250626/bayden-2025471586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп