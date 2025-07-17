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СМИ: в Казани полиция остановила машину, ехавшую на автопилоте
СМИ: в Казани полиция остановила машину, ехавшую на автопилоте - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ: в Казани полиция остановила машину, ехавшую на автопилоте
В Казани сотрудники ГАИ остановили беспилотный автомобиль, которым управляли с телефона, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:43:00+03:00
2025-07-17T10:43:00+03:00
2025-07-17T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Казани сотрудники ГАИ остановили беспилотный автомобиль, которым управляли с телефона, сообщил Telegram-канал SHOT."Экипаж ГИБДД остановил авто, ехавшее без водителя, — люди в салоне стали наперебой кричать, что все они пассажиры, а машина едет на автопилоте", — говорится в сообщении.Собственник авто, который в момент остановки находился в салоне, объяснил, что управляет машиной со смартфона, поэтому за рулем никого нет.Уточняется, что инспекторы выписали пассажирам штраф за непристегнутые ремни и отпустили.
https://ria.ru/20250713/dtp-2028824955.html
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гибдд мвд рф, казань, авто, общество, происшествия
ГИБДД МВД РФ, Казань, Авто, Общество, Происшествия
СМИ: в Казани полиция остановила машину, ехавшую на автопилоте
SHOT: в Казани полицейские остановили авто, управлявшееся через телефон