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Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет - РИА Новости, 17.07.2025
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02:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/aviakompanija-2029596997.html
Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет
Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет - РИА Новости, 17.07.2025
Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет
Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:48:00+03:00
2025-07-17T02:48:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина. Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.
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общество, россия, авиакомпании
Общество, Россия, авиакомпании
Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет

Юрист Бачурина: авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет с сопровождающим

© Fotolia / hxdylПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Fotolia / hxdyl
Пассажиры в салоне самолета . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
"В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина.
Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.
Пассажирка с ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей
20 мая, 16:01
 
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