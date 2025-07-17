https://ria.ru/20250717/aviakompanija-2029596997.html

Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет

Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет - РИА Новости, 17.07.2025

Юрист рассказала, как авиакомпания должна размещать детей до 12 лет

Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:48:00+03:00

2025-07-17T02:48:00+03:00

2025-07-17T02:48:00+03:00

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россия

авиакомпании

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина. Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.

https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018076568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, авиакомпании