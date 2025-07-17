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При атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек
При атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек - РИА Новости, 17.07.2025
При атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек
Еще один украинский БПЛА сбит в Смоленской области, пострадал один человек, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:11:00+03:00
2025-07-17T01:11:00+03:00
2025-07-17T01:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
происшествия
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА сбит в Смоленской области, пострадал один человек, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силы ПВО Министерства обороны России сбили еще один беспилотник. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект", - написал он.Анохин отметил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Происшествия, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек
Анохин: при атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек