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Что стало со школьником, сыгравшим Артемона в "Приключениях Буратино" - РИА Новости, 17.07.2025
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19:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/artemon-2029285052.html
Что стало со школьником, сыгравшим Артемона в "Приключениях Буратино"
Что стало со школьником, сыгравшим Артемона в "Приключениях Буратино" - РИА Новости, 17.07.2025
Что стало со школьником, сыгравшим Артемона в "Приключениях Буратино"
Когда режиссёр Леонид Нечаев получил добро на двухсерийные "Приключения Буратино", студия "Беларусьфильм" объявила всесоюзный кастинг: нужны были дети без... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:30:00+03:00
2025-07-17T19:30:00+03:00
минск
вильнюс
канада
ролан быков
владимир басов (актер)
владимир этуш
беларусьфильм
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Когда режиссёр Леонид Нечаев получил добро на двухсерийные "Приключения Буратино", студия "Беларусьфильм" объявила всесоюзный кастинг: нужны были дети без профессионального опыта, чтобы камеры фиксировали живую, "несценическую" реакцию.Так в 1974 году съёмочная группа прилетела в Вильнюс. Среди сотни мальчишек внимание ассистентов привлёк семиклассник Томас Аугустинас — отличник, капитан школьной баскетбольной команды, никогда прежде не игравший на сцене.Его семья, далёкая от искусства, колебалась: мать хотела "серьёзной профессии", но всё‑таки отпустила сына в Минск на пробы, посчитав приключение полезным опытом. Решение оказалось судьбоносным — именно Томасу доверили благородного пуделя Артемона, тогда как на роль Буратино утвердили одиннадцатилетнего Дмитрия Иосифова.Съёмочная площадка: первая детская любовьРабота шла с апреля по сентябрь 1975‑го: павильоны "Беларусьфильма", натура под Минском и в Молдавии. Вместе с юными дебютантами снимались такие звёзды как Ролан Быков, Рина Зелёная, Владимир Басов и Владимир Этуш.Старшие коллеги оберегали детей, учили их держаться перед камерой, а в перерывах устраивали мини‑уроки актёрского мастерства. Томас же переживал первое большое чувство: он влюбился в Татьяну Проценко, игравшую Мальвину. Каждую смену он приносил ей гвоздики, помогал поднести тяжёлый парик с голубыми лентами и даже однажды пригласил на прогулку по вечернему Минску, но услышал строгое "Артемон, не мешай, мне репетировать".Несмотря на амурные неудачи, юный пудель честно отрабатывал каждую сцену — будь то прыжок через цирковой обруч или изнурительная многочасовая съёмка в мохнатом костюме под софитами.Телепремьера 1 и 2 января 1976 года сделала всех ребят героями новогодних каникул: их узнавали на улицах, приглашали в "Пионерскую правду" и "Крестьянку", но Томасу дома в Вильнюсе по‑прежнему напоминали: "Главное — учёба".Жизнь после "Буратино"Съёмки остались единственным кинопроектом Томаса Аугустинаса — к актёрству он, по собственному признанию, "остыл так же внезапно, как в него окунулся". В 1985 году семья эмигрировала в Канаду, обосновавшись сначала в Монреале, а затем в Оттаве.Томас окончил бизнес‑школуConcordia University, где защитил исследование на тему децентрализации компаний и стал почётным членом совета факультета коммерции. В начале 1990‑х он вернулся в Россию уже как менеджер западных корпораций, открывавших филиалы на постсоветском рынке. Получив опыт, Аугустинас основал собственную консалтинговую фирму, которая сегодня обслуживает энергетические и логистические стартапы в Канаде и США.Коллеги описывают его как многоязычного (литовский, английский, русский) переговорщика с редкой для бизнес‑среды вежливостью. О кино Томас говорить почти не любит: в 2005 году он вежливо отказался лететь на юбилейную встречу актёров в Минск, пояснив, что "Артемон должен остаться в детстве".Цена молчанияКрупные телеканалы не раз предлагали бывшему актёру участие в ностальгических программах — последний запрос пришёл в 2021‑м, на 45-летие кинохита. Но ответ был тем же: "Спасибо, но нет". Близкие говорят, что Томас опасается превращения взрослой самодостаточной жизни в бесконечное обсуждение одной‑единственной детской роли. Он редко бывает в Литве, но поддерживает связь с одноклассниками, помогает родной школе спортинвентарём и ежегодно делает пожертвования в фонд поддержки молодых актёров Белорусской академии искусств — тихий реверанс в сторону картины, изменившей его биографию.Сегодня Артемон из легендарного "Буратино" ведёт переговоры о создании логистического хаба на границе с США, проводит время с семьёй. Так легенда советского детского кино превратилась в канадского предпринимателя, для которого роль благородного пуделя Артемона стала всего лишь первой, но не главной главой насыщенной биографии.
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минск, вильнюс, канада, ролан быков, владимир басов (актер), владимир этуш, беларусьфильм
Минск, Вильнюс, Канада, Ролан Быков, Владимир Басов (актер), Владимир Этуш, Беларусьфильм

Что стало со школьником, сыгравшим Артемона в "Приключениях Буратино"

© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Гостелерадио СССР (1975)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Когда режиссёр Леонид Нечаев получил добро на двухсерийные "Приключения Буратино", студия "Беларусьфильм" объявила всесоюзный кастинг: нужны были дети без профессионального опыта, чтобы камеры фиксировали живую, "несценическую" реакцию.
Так в 1974 году съёмочная группа прилетела в Вильнюс. Среди сотни мальчишек внимание ассистентов привлёк семиклассник Томас Аугустинас — отличник, капитан школьной баскетбольной команды, никогда прежде не игравший на сцене.
© Getty Images / George PachantourisВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Getty Images / George Pachantouris
Вильнюс
Его семья, далёкая от искусства, колебалась: мать хотела "серьёзной профессии", но всё‑таки отпустила сына в Минск на пробы, посчитав приключение полезным опытом. Решение оказалось судьбоносным — именно Томасу доверили благородного пуделя Артемона, тогда как на роль Буратино утвердили одиннадцатилетнего Дмитрия Иосифова.
© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Гостелерадио СССР (1975)
Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Съёмочная площадка: первая детская любовь

Работа шла с апреля по сентябрь 1975‑го: павильоны "Беларусьфильма", натура под Минском и в Молдавии. Вместе с юными дебютантами снимались такие звёзды как Ролан Быков, Рина Зелёная, Владимир Басов и Владимир Этуш.
Старшие коллеги оберегали детей, учили их держаться перед камерой, а в перерывах устраивали мини‑уроки актёрского мастерства. Томас же переживал первое большое чувство: он влюбился в Татьяну Проценко, игравшую Мальвину. Каждую смену он приносил ей гвоздики, помогал поднести тяжёлый парик с голубыми лентами и даже однажды пригласил на прогулку по вечернему Минску, но услышал строгое "Артемон, не мешай, мне репетировать".
© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Гостелерадио СССР (1975)
Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Несмотря на амурные неудачи, юный пудель честно отрабатывал каждую сцену — будь то прыжок через цирковой обруч или изнурительная многочасовая съёмка в мохнатом костюме под софитами.
Телепремьера 1 и 2 января 1976 года сделала всех ребят героями новогодних каникул: их узнавали на улицах, приглашали в "Пионерскую правду" и "Крестьянку", но Томасу дома в Вильнюсе по‑прежнему напоминали: "Главное — учёба".
© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Гостелерадио СССР (1975)
Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Жизнь после "Буратино"

Съёмки остались единственным кинопроектом Томаса Аугустинаса — к актёрству он, по собственному признанию, "остыл так же внезапно, как в него окунулся". В 1985 году семья эмигрировала в Канаду, обосновавшись сначала в Монреале, а затем в Оттаве.
Томас окончил бизнес‑школуConcordia University, где защитил исследование на тему децентрализации компаний и стал почётным членом совета факультета коммерции. В начале 1990‑х он вернулся в Россию уже как менеджер западных корпораций, открывавших филиалы на постсоветском рынке. Получив опыт, Аугустинас основал собственную консалтинговую фирму, которая сегодня обслуживает энергетические и логистические стартапы в Канаде и США.
© AP Photo / Morry GashЗал в Concordia University
Зал в Concordia University - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Morry Gash
Зал в Concordia University
Коллеги описывают его как многоязычного (литовский, английский, русский) переговорщика с редкой для бизнес‑среды вежливостью. О кино Томас говорить почти не любит: в 2005 году он вежливо отказался лететь на юбилейную встречу актёров в Минск, пояснив, что "Артемон должен остаться в детстве".

Цена молчания

Крупные телеканалы не раз предлагали бывшему актёру участие в ностальгических программах — последний запрос пришёл в 2021‑м, на 45-летие кинохита. Но ответ был тем же: "Спасибо, но нет". Близкие говорят, что Томас опасается превращения взрослой самодостаточной жизни в бесконечное обсуждение одной‑единственной детской роли. Он редко бывает в Литве, но поддерживает связь с одноклассниками, помогает родной школе спортинвентарём и ежегодно делает пожертвования в фонд поддержки молодых актёров Белорусской академии искусств — тихий реверанс в сторону картины, изменившей его биографию.
© Фото : соцсетиТомас Аугустинас
Томас Аугустинас - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Томас Аугустинас
Сегодня Артемон из легендарного "Буратино" ведёт переговоры о создании логистического хаба на границе с США, проводит время с семьёй. Так легенда советского детского кино превратилась в канадского предпринимателя, для которого роль благородного пуделя Артемона стала всего лишь первой, но не главной главой насыщенной биографии.
© Гостелерадио СССР (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Гостелерадио СССР (1975)
Кадр из фильма "Приключения Буратино"
 
МинскВильнюсКанадаРолан БыковВладимир Басов (актер)Владимир ЭтушБеларусьфильм
 
 
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