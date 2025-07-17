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Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению - РИА Новости, 17.07.2025
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21:25 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029809616.html
Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению
Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению
Готовность Евросоюза "инвестировать" в Армению объясняется не желанием развивать эту страну, а намерением вмешиваться в ее дела, заявила официальный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:25:00+03:00
2025-07-17T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Готовность Евросоюза "инвестировать" в Армению объясняется не желанием развивать эту страну, а намерением вмешиваться в ее дела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС, но это, по его словам, сложный процесс. "Финансово-экономическое содействие уже давно стало для Евросоюза не помощью, не желанием развивать или стимулировать к развитию, а рычагом влияния на политику третьих стран как во внешних, так и во внутренних делах, собственно вмешательством во внутренние дела. Мы убеждены, что помощь на цели социально-экономического развития третьих стран и реализацию важных инфраструктурных проектов должна осуществляться на совершенно других основах", - сказала она в ходе брифинга в четверг. Захарова отметила, что при этом нужно уважать суверенитет, чтить самобытность, уважительно относиться к внешнеполитическим и экономическим интересам тех стран, которым оказывается помощь. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029615339.html
https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html
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в мире, армения, россия, ереван, мария захарова, никол пашинян, ваагн хачатурян, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Захарова объяснила готовность ЕС "инвестировать" в Армению

МИД: за готовностью ЕС инвестировать в Армению стоит желание оказывать влияние

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Готовность Евросоюза "инвестировать" в Армению объясняется не желанием развивать эту страну, а намерением вмешиваться в ее дела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС, но это, по его словам, сложный процесс.
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"Финансово-экономическое содействие уже давно стало для Евросоюза не помощью, не желанием развивать или стимулировать к развитию, а рычагом влияния на политику третьих стран как во внешних, так и во внутренних делах, собственно вмешательством во внутренние дела. Мы убеждены, что помощь на цели социально-экономического развития третьих стран и реализацию важных инфраструктурных проектов должна осуществляться на совершенно других основах", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Захарова отметила, что при этом нужно уважать суверенитет, чтить самобытность, уважительно относиться к внешнеполитическим и экономическим интересам тех стран, которым оказывается помощь.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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В миреАрменияРоссияЕреванМария ЗахароваНикол ПашинянВаагн ХачатурянЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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