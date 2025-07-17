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Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025
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10:25 17.07.2025 (обновлено: 10:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей
Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов возместил Минобороны РФ 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:25:00+03:00
2025-07-17T10:28:00+03:00
патриот
происшествия
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ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов возместил Минобороны РФ 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского гарнизонного военного суда.В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Гособвинитель в ходе заседания приобщил сведения о том, что Ахмедов возмещает ущерб – он перевел на счет Минобороны РФ 200 и 300 тысяч рублей.Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250717/bulgakov-2029617266.html
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патриот, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Патриот, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей

Экс-директор "Патриота" Ахмедов возместил Минобороны ущерб на 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов возместил Минобороны РФ 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского гарнизонного военного суда.
В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Гособвинитель в ходе заседания приобщил сведения о том, что Ахмедов возмещает ущерб – он перевел на счет Минобороны РФ 200 и 300 тысяч рублей.
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Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
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