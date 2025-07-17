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В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала - РИА Новости, 17.07.2025
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10:37 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/aferisty-2029634057.html
В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала
В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала - РИА Новости, 17.07.2025
В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала
Аферисты из Красноярского края, обвиняемые в незаконном обналичивании 749 сертификатов на материнский капитал и заработавшие свыше 354 миллионов рублей, пойдут... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:37:00+03:00
2025-07-17T10:37:00+03:00
происшествия
красноярский край
иркутская область
республика тыва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аферисты из Красноярского края, обвиняемые в незаконном обналичивании 749 сертификатов на материнский капитал и заработавшие свыше 354 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Свыше 354 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы. Таковы выводы моих коллег из Главного следственного управления регионального главка МВД России", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов. По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками. "В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили", - уточнила Волк. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html
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происшествия, красноярский край, иркутская область, республика тыва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Иркутская область, Республика Тыва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала

В Красноярском крае будут судить обналичивших 749 сертификатов на маткапитал

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аферисты из Красноярского края, обвиняемые в незаконном обналичивании 749 сертификатов на материнский капитал и заработавшие свыше 354 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Свыше 354 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы. Таковы выводы моих коллег из Главного следственного управления регионального главка МВД России", - написала Волк в Telegram-канале.
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По её словам, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.
На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.
После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками.
"В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили", - уточнила Волк.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияКрасноярский крайИркутская областьРеспублика ТываИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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