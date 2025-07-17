https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html
Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли
Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли - РИА Новости, 17.07.2025
Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:35:00+03:00
2025-07-17T23:35:00+03:00
2025-07-17T23:35:00+03:00
раменский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении представителя Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029818309.html
раменский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Раменский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли
В Жуковском и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов