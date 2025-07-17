https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html

Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли

Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли - РИА Новости, 17.07.2025

Временные ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняли

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:35:00+03:00

2025-07-17T23:35:00+03:00

2025-07-17T23:35:00+03:00

раменский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении представителя Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029818309.html

раменский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)