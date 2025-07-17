https://ria.ru/20250717/aeroport-2029720444.html

Аэропорт Геленджика с 18 июля начнет принимать первые самолеты

Аэропорт Геленджика с 18 июля начнет принимать первые самолеты - РИА Новости, 17.07.2025

Аэропорт Геленджика с 18 июля начнет принимать первые самолеты

Аэропорт Геленджика уже завтра, в пятницу 18 июля, начнет принимать первые самолеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:57:00+03:00

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геленджик

россия

михаил мишустин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика уже завтра, в пятницу 18 июля, начнет принимать первые самолеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства глава кабмина отметил готовность аэропортов юга России, которые были временно закрыты, возобновить работу, когда "изменится ситуация с полетными условиями". "Ограничения на них уже сняли в городе-курорте Геленджике, где с завтрашнего дня начнут принимать первые самолеты", - сказал Мишустин на заседании в четверг. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20250716/reys-2029546831.html

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геленджик, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)