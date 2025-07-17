https://ria.ru/20250717/aeroport-2029713369.html
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями - РИА Новости, 17.07.2025
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:12:00+03:00
2025-07-17T15:12:00+03:00
2025-07-17T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты."Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин.Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
https://ria.ru/20250717/aeroport-2029630398.html
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россия, краснодар, анапа, михаил мишустин
Россия, Краснодар, Анапа, Михаил Мишустин
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Мишустин : аэропортам направят еще более шести млрд руб в связи с ограничениями