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Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями - РИА Новости, 17.07.2025
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15:12 17.07.2025 (обновлено: 15:58 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/aeroport-2029713369.html
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями - РИА Новости, 17.07.2025
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:12:00+03:00
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россия
краснодар
анапа
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты."Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин.Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
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россия, краснодар, анапа, михаил мишустин
Россия, Краснодар, Анапа, Михаил Мишустин
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями

Мишустин : аэропортам направят еще более шести млрд руб в связи с ограничениями

© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Insider
Международный аэропорт Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты.
"Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
10:12
 
РоссияКраснодарАнапаМихаил Мишустин
 
 
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