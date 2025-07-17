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Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково - РИА Новости, 17.07.2025
Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Два самолета ушли на запасные аэродромы за время действия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:00:00+03:00
2025-07-17T09:00:00+03:00
2025-07-17T09:00:00+03:00
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Два самолета ушли на запасные аэродромы за время действия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково", в настоящее время задержано 16 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее сообщилось, что в "Пулково" вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время ограничения сняты. "За период действия ограничений на запасные аэродромы ушло два борта. На текущий момент задержано 16 рейсов. Восстановление расписания планируется в течение дня", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250716/gelendzhik-2029465176.html
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пулково (аэропорт), россия
Пулково (аэропорт), Россия
Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Два самолета ушли на запасные аэродромы за время ограничений в аэропорту Пулково