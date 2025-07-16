Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства
Житель Ингушетии получил 6 лет колонии за организацию заказного убийства
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к шести годам и трем месяцам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался за 50 тысяч долларов организовать убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в ноябре 2024 года 48-летний житель Ингушетии, "испытывая личные неприязненные отношения" к своему знакомому, решил организовать его убийство. Он нашел исполнителя и предложил ему исполнить задуманное за 50 тысяч долларов. Потенциальный киллер обратился в правоохранительные органы. Под контролем правоохранителей было инсценировано убийство, и после предоставления фото- и видеоматериалов и получения денег исполнителем заказчик был задержан.
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Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Организация и приготовление к убийству по найму" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре отметили, что осужденному также назначено ограничение свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу не вступил.
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