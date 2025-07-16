https://ria.ru/20250716/zhitel-2029519226.html

Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства

Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства - РИА Новости, 16.07.2025

Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства

Суд в Ингушетии приговорил к шести годам и трем месяцам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался за 50 тысяч долларов организовать... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:02:00+03:00

2025-07-16T17:02:00+03:00

2025-07-16T17:02:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к шести годам и трем месяцам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался за 50 тысяч долларов организовать убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, в ноябре 2024 года 48-летний житель Ингушетии, "испытывая личные неприязненные отношения" к своему знакомому, решил организовать его убийство. Он нашел исполнителя и предложил ему исполнить задуманное за 50 тысяч долларов. Потенциальный киллер обратился в правоохранительные органы. Под контролем правоохранителей было инсценировано убийство, и после предоставления фото- и видеоматериалов и получения денег исполнителем заказчик был задержан. Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Организация и приготовление к убийству по найму" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В региональной прокуратуре отметили, что осужденному также назначено ограничение свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250620/killer-2024423151.html

https://ria.ru/20250319/peterburg-2005919005.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, россия