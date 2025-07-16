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Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
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13:23 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:23:00+03:00
2025-07-16T13:23:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру. "Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.
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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде

Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру.
"Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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ОбществоТехнологииГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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