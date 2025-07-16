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Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:23:00+03:00
2025-07-16T13:23:00+03:00
2025-07-16T13:23:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру. "Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.
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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент