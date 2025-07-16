https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html

Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде

Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025

Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде

Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:23:00+03:00

2025-07-16T13:23:00+03:00

2025-07-16T13:23:00+03:00

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру. "Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029448747.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)