https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029378965.html

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 16.07.2025

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:52:00+03:00

2025-07-16T08:52:00+03:00

2025-07-16T08:52:00+03:00

киргизия

таласская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

БИШКЕК, 16 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в среду в 7:27 (4:27 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Киргизии, в 3 километрах к юго-востоку от села Калба и в 19 километрах от областного центра города Талас. “В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атай Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат - 3,5 балла, Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, городе Талас - 3 балла”, - уточнили в институте. По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.

https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html

https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html

киргизия

таласская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, таласская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире