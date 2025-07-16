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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 16.07.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:52:00+03:00
2025-07-16T08:52:00+03:00
2025-07-16T08:52:00+03:00
киргизия
таласская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 16 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в среду в 7:27 (4:27 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Киргизии, в 3 километрах к юго-востоку от села Калба и в 19 километрах от областного центра города Талас. “В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атай Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат - 3,5 балла, Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, городе Талас - 3 балла”, - уточнили в институте. По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.
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киргизия, таласская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Киргизия, Таласская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области на севере Киргизии