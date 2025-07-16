https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029393150.html

Зеленский напомнил Трампу, как хорошо было при Байдене

Зеленский напомнил Трампу, как хорошо было при Байдене - РИА Новости, 16.07.2025

Зеленский напомнил Трампу, как хорошо было при Байдене

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax стал пенять американскому президенту Дональду Трампу на слабую поддержку Украины и поставил ему в пример... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:09:00+03:00

2025-07-16T10:09:00+03:00

2025-07-16T10:52:00+03:00

в мире

украина

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дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax стал пенять американскому президенту Дональду Трампу на слабую поддержку Украины и поставил ему в пример предыдущего главу Белого дома Джо Байдена. "Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом", — сказал он.На прошлой неделе Трамп объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден