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В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент - РИА Новости, 16.07.2025
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03:09 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/zdorove-2029357213.html
В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент
В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент - РИА Новости, 16.07.2025
В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент
Стент нового поколения, который способен полностью раствориться в организме, впервые в России установили пациенту в предынсультном состоянии в Москве, сообщили... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:09:00+03:00
2025-07-16T03:09:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Стент нового поколения, который способен полностью раствориться в организме, впервые в России установили пациенту в предынсультном состоянии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Скандинавского Центра Здоровья. "Стент нового поколения "Фантом" впервые установили в Москве пациенту в предынсультном состоянии. Главной особенностью стента является его способность полностью раствориться в организме. Это позволяет восстановить нормальную работу сосудистых стенок. Аналогов сегодня в России нет", - рассказали в пресс-службе. В центре отметили, что к ним поступил пациент 50 лет, который почувствовал недомогание в фитнес-зале во время тренировки. Поначалу симптомы были проигнорированы, но врачи назначили коронарографию, которая показала девяностопроцентное сужение сосуда - крайне опасное состояние. "По итогу пациенту была проведена операция по стентированию пораженной артерии с использованием стента "Фантом". Для таких операций требуются специфические технические навыки и слаженные действия бригады. Для имплантации биорастворимого стента сосуд тщательно подготавливают: его раздувают с помощью баллона под очень высоким давлением. Это необходимо до того, чтобы путь для имплантации "Фантома" был полностью беспрепятственным. Такая подготовка также необходима для полноценного погружения стента в стенку сосуда и его дальнейшего рассасывания", - рассказали в пресс-службе. В организации уточнили, что это первый в России случай использования этого стента в практике, в мире стент активно используют в течение нескольких лет. "Для наблюдения за состоянием пациента оставили на сутки в стационаре. Далее он был отправлен домой на восстановление. После пациент может вернуться к физическим нагрузкам", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент

В России пациенту в предынсультном состоянии установили рассасывающийся стент

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Стент нового поколения, который способен полностью раствориться в организме, впервые в России установили пациенту в предынсультном состоянии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Скандинавского Центра Здоровья.
"Стент нового поколения "Фантом" впервые установили в Москве пациенту в предынсультном состоянии. Главной особенностью стента является его способность полностью раствориться в организме. Это позволяет восстановить нормальную работу сосудистых стенок. Аналогов сегодня в России нет", - рассказали в пресс-службе.
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В центре отметили, что к ним поступил пациент 50 лет, который почувствовал недомогание в фитнес-зале во время тренировки. Поначалу симптомы были проигнорированы, но врачи назначили коронарографию, которая показала девяностопроцентное сужение сосуда - крайне опасное состояние.
«
"По итогу пациенту была проведена операция по стентированию пораженной артерии с использованием стента "Фантом". Для таких операций требуются специфические технические навыки и слаженные действия бригады. Для имплантации биорастворимого стента сосуд тщательно подготавливают: его раздувают с помощью баллона под очень высоким давлением. Это необходимо до того, чтобы путь для имплантации "Фантома" был полностью беспрепятственным. Такая подготовка также необходима для полноценного погружения стента в стенку сосуда и его дальнейшего рассасывания", - рассказали в пресс-службе.
В организации уточнили, что это первый в России случай использования этого стента в практике, в мире стент активно используют в течение нескольких лет.
"Для наблюдения за состоянием пациента оставили на сутки в стационаре. Далее он был отправлен домой на восстановление. После пациент может вернуться к физическим нагрузкам", - добавили в пресс-службе.
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