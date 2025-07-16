https://ria.ru/20250716/zavisimost-2029517465.html

Bloomberg: Европа хочет сократить зависимость от американского оружия

Bloomberg: Европа хочет сократить зависимость от американского оружия - РИА Новости, 16.07.2025

Bloomberg: Европа хочет сократить зависимость от американского оружия

Европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:56:00+03:00

2025-07-16T16:56:00+03:00

2025-07-16T16:56:00+03:00

сша

канада

польша

дональд трамп

петр фиала

нато

вооруженные силы украины

f-35

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного комплекса, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. По данным агентства, поводом для таких дискуссий стали требования президента США Дональда Трампа. Он ожидает, что страны НАТО значительно увеличат оборонные расходы и одновременно будут закупать американское вооружение. Это вызвало обеспокоенность в ряде европейских столиц. "Европейцы в значительной степени зависят от оборонной промышленности США. Но, на мой взгляд, из-за пошлин, отношения президента Трампа к НАТО и его не слишком большого стремления брать на себя защиту стран альянса, европейские государства всё чаще будут отдавать приоритет инвестициям в собственные оборонные компании", - передает агентство со ссылкой на старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона. Эксперт отметил, что такой подход позволяет европейским правительствам объяснять рост военных расходов собственным гражданам. "Деньги идут на создание промышленного потенциала и рабочих мест в их собственной стране, а не в США", - объясняет он. Старший научный сотрудник брюссельского центра Bruegel Гунтрам Вольф добавил, что ранее существовала неформальная договорённость: европейцы закупают американское высокотехнологичное вооружение, а США гарантируют военное присутствие и защиту континента. Теперь этот баланс, по его словам, под вопросом. Как пишет агентство, некоторые страны уже начали корректировать закупочную политику. Канада пересматривает контракт на 13 миллиардов долларов по закупке истребителей F-35, Польша заказала танки K2 у Южной Кореи, а Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot. Такие шаги, по оценке аналитиков, могут стать политическим сигналом о смене курса. Во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ. В среду газета Stampa сообщила со ссылкой на источники, что Италия также не планирует участвовать в этой инициативе. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.

https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029405584.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029493621.html

https://ria.ru/20250716/initsiativa-2029508195.html

сша

канада

польша

европа

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сша, канада, польша, дональд трамп, петр фиала, нато, вооруженные силы украины, f-35, европа, в мире