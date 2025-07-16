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AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США

AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США - РИА Новости, 16.07.2025

AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США

Перебои в поставках американского оружия заставили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перебои в поставках американского оружия заставили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", — говорится в статье со ссылкой на солдат ВСУ. Издание Politico 1 июля сообщило, что США приостановили военную помощь Украине на фоне истощения собственных арсеналов. Но неделю спустя президент Дональд Трамп пообещал отправить на Украину еще больше оружия, прежде всего оборонительного. А еще через несколько дней он объявил о новой схеме: Штаты будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те будут платить за него и затем передавать Киеву. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250716/sbrod-2029400297.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины