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AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 16.07.2025 (обновлено: 12:38 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/zaderzhki-2029407134.html
AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США
AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США - РИА Новости, 16.07.2025
AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США
Перебои в поставках американского оружия заставили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:00:00+03:00
2025-07-16T12:38:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перебои в поставках американского оружия заставили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", — говорится в статье со ссылкой на солдат ВСУ. Издание Politico 1 июля сообщило, что США приостановили военную помощь Украине на фоне истощения собственных арсеналов. Но неделю спустя президент Дональд Трамп пообещал отправить на Украину еще больше оружия, прежде всего оборонительного. А еще через несколько дней он объявил о новой схеме: Штаты будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те будут платить за него и затем передавать Киеву. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/sbrod-2029400297.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
AP: ВСУ вынуждены сокращать масштаб операций из-за задержек оружия США

AP: задержка оружия США вынудила ВСУ сокращать масштаб военных операций

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перебои в поставках американского оружия заставили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", — говорится в статье со ссылкой на солдат ВСУ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"
Вчера, 10:32
Издание Politico 1 июля сообщило, что США приостановили военную помощь Украине на фоне истощения собственных арсеналов. Но неделю спустя президент Дональд Трамп пообещал отправить на Украину еще больше оружия, прежде всего оборонительного. А еще через несколько дней он объявил о новой схеме: Штаты будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те будут платить за него и затем передавать Киеву.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине
Вчера, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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