https://ria.ru/20250716/zaderzhanie-2029458860.html

В Севастополе задержали грузчика, напавшего на двух женщин

В Севастополе задержали грузчика, напавшего на двух женщин - РИА Новости, 16.07.2025

В Севастополе задержали грузчика, напавшего на двух женщин

Грузчика, напавшего на двух женщин, задержали в Севастополе, его подозревают в совершении иных насильственных действий сексуального характера, сообщило крымское РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:51:00+03:00

2025-07-16T13:51:00+03:00

2025-07-16T13:51:00+03:00

севастополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Грузчика, напавшего на двух женщин, задержали в Севастополе, его подозревают в совершении иных насильственных действий сексуального характера, сообщило крымское главное управление СК РФ. "Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина утром 10 июля и ночью 11 июля напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет. "Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 44-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим (ч. 1 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении. Задержан злоумышленник сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Следователями проведено опознание подозреваемого с участием потерпевших, допрос, обыски по месту проживания, назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая. Устанавливаются иные возможные потерпевшие. "Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает", - подчеркнули в ведомстве. Следователи намерены предъявить севастопольцу обвинение и ходатайствовать в суде об аресте.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029136427.html

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севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия